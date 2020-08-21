Днепрян предупреждают об опасности нашествия крыс в городе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сюжет ДніпроTV.
В теплую погоду крысы массово находятся на свалках, а с наступлением холодов - перемещаются в подвалы, подъезды, и другие помещения, поэтому днепрян призывают соблюдать определенные меры, чтобы избежать таких "гостей".
Как известно, крысы - один из древнейших врагов всего человечества, который уничтожает все пищевые запасы и является разносчиком различных заболеваний, а также вредит дому.
Крысы могут легко поселиться в доме, где живут люди, или в прилегающих помещениях, потому что здесь они могут получить легкий доступ к продуктам питания.
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Если крысы живут в подвале, подъезде, гараже или же сарае, то люди отчетливо будут слышать, как они шуршат. Специалисты предупреждают, что крысы могут даже проникнуть в квартиру через канализацию и размножаться с большой скоростью.
Если поселиться в помещении крыса может очень легко, то убрать его из дома - дело довольно сложнок. Ни капканы, ни клеевые ловушки, ни ультразвуковые отпугиватели не являются эффективными в этом деле. Единственный адекватный способ - профессиональная дератизация, которая направлена на массовое уничтожение грызунов.
Чтобы ликвидировать грызунов, специалисты применяют комплекс работ, который включает применение сильных ядохимикатов, и при необходимости - механическое уничтожение.
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