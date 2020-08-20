У Дніпрі показали, в якому занедбаному стані перебуває гуртожиток "Укрзалізниці"
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сюжет 11-го каналу.
Місцеві жителі звернулися до Держпродспоживслужби з проханням провести перевірку в будівлі, а також поділилися знятим відео.
Під час ревізії фахівці побачили безліч тарганів на кухні. На стінах видніються розетки з оголеними проводами, всюди бруд і засилля цвілі.
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Особливо вразив під час перевірки туалет на четвертому поверсі, в якому явно ніколи не прибирають, через що там дуже брудно і панують жахливі запахи.
У гуртожитку налічується близько 100 кімнат. При цьому співробітники гуртожитку вперто стверджують, що все чисто.
"Фахівцями держслужби буде складено штраф за порушення протиепідемічних умов і буде проведено моніторинг повторно, саме по протиепідеміологічним заходам", - розповіла фахівець Держпродспоживслужби Маргарита Малишева.
Балансоутримувач гуртожитку, яким виступає "Укрзалізниця", на зв'язок так і не вийшов. Журналісти відправили їм офіційний запит.
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