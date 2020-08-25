В Днепре мужчина позвонил в Службу спасения и заявил о заминировании ТЦ, потому что не смог дозвониться в полицию

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Днепр оперативный".

Так, по данным местных СМИ, в Днепре мужчина сообщил в Службу спасения о заминировании одного из торговых центров.

Заявитель находился неподалеку от ТЦ "Терра". Впоследствии 31-летний мужчина пояснил, что заявил о заминировании, потому что ему не удалось дозвониться на спецлинию "102". По его словам, изначально он хотел сообщить в полицию о том, что возле торгового центра началась драка. Из-за того, что с полицией связаться ему не удалось, днепрянин пошел на обман.

Полицейские провели поверхностный обыск мужчины. При себе у него был телефон, с которого он звонил в Службу спасения. Мужчину доставили в отдел полиции.

Ранее также сообщалось, что в Днепре из двух торговых центров эвакуировали людей из-за сообщения о пожаре. Из-за пожара людей попросили покинуть территорию двух ТЦ: "Терра" и "Мост-Сити". Территорию ТЦ оградили лентой. Также к зданию прибыли сотрудники служб спасения с собаками.

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