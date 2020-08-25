Мужчина рассказал, что сидел в тюрьме 23 года

В Днепре неадекватный мужчина бросался с ножом на детей

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пост в соцсети.

Так, в жилом массиве "Игрень" мужчина в возрасте бросался с ножом на детей и взрослых прохожих.

Очевидцы рассказали, что поведение пенсионера было неадекватным. Он говорил, что живет по улице Воспоминаний, 200, и несколько раз вспоминал о Любови Ивановне. По его словам, так якобы зовут его сожительницу. Местные мужчины догнали мужчину и вызвали полицию.

В комментариях днепряне рассказали, что этот мужчина, по его собственным утверждениям, сидел 20 лет в тюрьме. Другие отмечают, что ехали с ним в общественном транспорте, и он приставал ко всем пассажирам.

Вскоре автор поста отметила, что этот человек не местный и отсидел 23 года в местах лишения свободы.

Его взяла под опеку церковь, определили жить к женщине на ул. Воспоминаний, 200.

На место происшествия вызвали полицию, и мужчину забрали в Самарское отделение. Также правоохранители сообщили, что этот мужчина 1963 года рождения.

"Полный неадекват, очень опасный, бросался на детей с ножиком", - комментирует автор видео.

Напомним, под Днепром пьяный мужчина открыл стрельбу по детям: "хотел напугать".

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