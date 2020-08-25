В Днепре неадекватный мужчина бросался с ножом на детей
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пост в соцсети.
Так, в жилом массиве "Игрень" мужчина в возрасте бросался с ножом на детей и взрослых прохожих.
Очевидцы рассказали, что поведение пенсионера было неадекватным. Он говорил, что живет по улице Воспоминаний, 200, и несколько раз вспоминал о Любови Ивановне. По его словам, так якобы зовут его сожительницу. Местные мужчины догнали мужчину и вызвали полицию.
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В комментариях днепряне рассказали, что этот мужчина, по его собственным утверждениям, сидел 20 лет в тюрьме. Другие отмечают, что ехали с ним в общественном транспорте, и он приставал ко всем пассажирам.
Вскоре автор поста отметила, что этот человек не местный и отсидел 23 года в местах лишения свободы.
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На место происшествия вызвали полицию, и мужчину забрали в Самарское отделение. Также правоохранители сообщили, что этот мужчина 1963 года рождения.
"Полный неадекват, очень опасный, бросался на детей с ножиком", - комментирует автор видео.
Напомним, под Днепром пьяный мужчина открыл стрельбу по детям: "хотел напугать".
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