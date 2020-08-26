Днепропетровскую область посетит президент Украины Владимир Зеленский

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Страна.uа.

Глава государства, по данным источников журналистов, должен прибыть на Днепропетровщину 26 августа. Ожидается, что в первую очередь Зеленский посетит Днепр и приедет на презентацию строительства нового Международного аэропорта.

Затем Зеленский ознакомиться с ходом реконструкции автомобильной дороги М-04 Днепр - Кривой Рог. Также глава государства ознакомится со строительством крытого спортивно-демонстративного сооружения для игр на территории комплекса "Олимпийские резервы".

Также Зеленского ждут в яхт-клубе "Сечь", где состоится презентация Стратегии развития Днепропетровской области, а затем глава государства отправится в свой родной город Кривой Рог.

Среди политиков есть также слухи, что во время презентации Стратегии развития области глава государства представит новых кандидатов в мэры Днепра и Кривого Рога. Известно, что в областной центр хотят поставить главного врача областной больницы им. Мечникова Сергея Рыженко, который является действующим депутатом от "Блока Петра Порошенко", а главой Кривого Рога выдвигают Дмитрия Шевчика, который в настоящее время является директором ГОКА, владельцем которого является Ринат Ахметов.

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