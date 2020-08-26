Новым мэром Днепра может стать главный врач больницы имени Мечникова и депутат от "Блока Петра Порошенко" Сергей Рыженко
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местные СМИ.
Так, 26 августа во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Днепропетровскую область он выдвинул на должность мэра Днепра депутата от БПП Сергея Рыженко.
Следует отметить, что в 2012 году Сергей Рыженко был депутатом областного совета от Партии регионов. В 2015 году, когда президентом Украины стал Петр Порошенко, Рыженко стал депутатом облсовета уже от БПП.
Также Рыженко известен тем, что воглавляет больницу имени Мечникова в Днепре, где с начала военной агрессии РФ на Донбассе удалось спасти тысячи раненых бойцов ВСУ. По сей день в больницу им. Мечникова госпитализируют защитников Украины, получивших травмы и ранения в зоне ООС.
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Ранее Politeka писала, что Филатов заявил, что украинское правительство хочет забрать у города 100 млн грн, предназначенных на строительство аэропорта.