В Днепре мужчина утонул в водоеме, а его тело так и не нашли
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Репортер Днепр".
Так, в Днепре на глазах отдыхающих мужчина в одежде нырнул в воду и больше на поверхности не появился.
Трагедия произошла 26 августа на карьере в жилом массиве "Красный Камень".
По данным местных журналистов, женщина видела, как мужчина, которому на вид около 30-40 лет, оставил на берегу свою куртку и, не снимая другой одежды, зашел в воду. Он отплыл от берега примерно на 10 метров, после чего нырнул и больше не появился на поверхности воды.
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Очевидцы рассказали, что на месте происшествия правоохранители обнаружили телефон, пачку сигарет и деньги мужчины. Водолазы осмотрели карьер, однако тело днепрянина не нашли, поэтому личность мужчины установить пока не удалось.
Ранее сообщалось, что в Кривом Роге патрульный полицейский Роман Ткачук утонул во время отдыха на водоеме.
"Он нес службу в полку патрульной полиции Кривого Рога с 2018 года, достойно служил украинскому народу. Месяц назад отпраздновал свой 22-й день рождения. Сегодня Роман отдыхал на водоеме и утонул", - рассказали в полиции.
Напомним, в водоеме под Днепром нашли тело рыбака: кадры и подробности трагедии.
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