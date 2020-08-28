В Днепре начали борьбу с нашествием крыс

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Днепр оперативный".

Так, в Днепре сотрудники коммунальных служб провели дератизацию в подвалах жилых домов.

По данным местных СМИ, жители домов по улице Гладкова, 7 и 7а Шевченковского района Днепра часто жаловались на нашествие грызунов, которые жили в подвалах и даже пробирались в квартиры днепрян. Данное явление - не только крайне неприятный "сюрприз", но и большая опасность, потому что грызуны являются переносчиками различных инфекций.

Коммунальщики уже не впервые проводят дератизацию по этому адресу. Одна из сотрудниц коммунальной службы рассказала, что после первой обработки грызунов практически не осталось.

"Мы обработали подвальные помещения и придомовую территорию по возможности, чтобы животные не достали ядоприманку. Места обработали средством "Крысиная смерть". Это повторная дератизация по данному адресу. После первой обработки жители домов говорят, что грызунов уже не видно", - рассказала сотрудница коммунальной службы.

По словам жителей двух домов, крысы беспокоили их уже давно, но коммунальщики быстро отреагировали на их жалобы и устранили проблему.

"Были крысы, мы их постоянно гоняли и травили. Хорошо, что мусорки заварили, потому что грызуны лезли и оттуда и пробирались в подъезды. Коммунальные службы травят постоянно", - отметила жительница одного из домов.

Как известно, нашествие грызунов - привычное явление для днепрян. Опасность заключается в том, что с наступлением холодов крысы с помоек перебираются туда, где им будет теплее - в подвалы и подъзды жилых домов, что чревато разнесением ряда опасных инфекций.

Напомним, днепрян предупреждают о нашествии крыс, кадры: как бороться с грызунами в жилых домах.

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