Коли похолодає, щури можуть перебратися в підвали будинків

Дніпрян попереджають про небезпеку нашестя щурів у місті

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сюжет ДніпроTV.

В теплу погоду щури масово перебувають на смітниках, а з наступом холодів - переміщуються у підвали, під'їзди, і інші приміщення, тому дніпрян закликають дотримуватись певних заходів, щоб уникнути таких "гостей".

Як відомо, щури - один з найдавніших ворогів усього людства, який знищує всі харчові запаси і є рознощиком різних захворювань, а також шкодить дому.

Щури можуть легко оселитися в будинку, де живуть люди, або у прилеглих приміщеннях, тому що тут вони можуть отримати легкий доступ до продуктів харчування.

Якщо щури живуть в підвалі, під'їзді, гаражі або ж сараї, то люди чітко будуть чути, як вони тупотять. Фахівці попереджають, що щури можуть навіть проникнути в квартиру через каналізацію і розмножуватися з великою швидкістю.

Якщо оселитись в приміщенні щур може дуже легко, то прибрати його з дому - справа доволі складна. Ані капкани, ані клейові пастки, ані ультразвукові відлякувалки не є ефективними в цій справі. Єдиний адекватний спосіб - професійна дератизація, яка спрямована на масове знищення гризунів.

Щоб ліквідувати гризунів, фахівці застосовують комплекс робіт, який включає застосування сильних отрутохмікатов, і при необхідності - механічне знищення.

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