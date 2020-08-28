На Днепропетровщине заметили огромного паука, который изрядно напугал людей

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на один из местных пабликов в соцсети.

Так, вблизи села Вольное Новомосковского района Днепропетровской области обнаружили огромного паука, который очень напугал жителей одного из частных домов.

Участница паблика "Подслушано|Новомосковск (Украина) VER 2.0" рассказала, что утром она обнаружила на территории своего дома огромного и необычного паука.

Женщина сфотографировала своего "гостя" и поинтересовалась у пользователей сети, что это за вид паука и насколько он может быть опасным для людей.

В комментариях участники группы сразу же определили, что это южнорусский тарантул и на самом деле его довольно часто можно встретить в Днепропетровской области.

Известно, что южнорусский тарантул не будет проявлять агрессию, если его не трогать. Укус такого паука можно сравнить с укусом шершня. Он не способен серьезно навредить здоровью и вызывает только местный отек.

Яд, который выпускает южнорусский тарантул, способен парализовать нервную систему только у насекомых или мелких животных, а для человека он не опасен.

Если такой паук укусит человека, то в этом месте возникнет отек и боль. В некоторых случаях кожа может изменить цвет и стать желтой на несколько месяцев.

Напомним, в домах Днепра разбросали опасный яд, кадры: "Постоянно гоняли и травили...".

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