У Дніпрі почали боротьбу із нашестям щурів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Дніпро оперативний".

Так, у Дніпрі співробітники комунальних служб провели дератизацію в підвалах житлових будинків.

За даними місцевих ЗМІ, мешканці будинків по вулиці Гладкова, 7 і 7а Шевченківського району Дніпра часто скаржилися на нашестя гризунів, які жили в підвалах і навіть пробиралися в квартири дніпрян. Дане явище - не тільки вкрай неприємний "сюрприз", а і велика небезпека, тому що гризуни є переносниками різних інфекцій.

Комунальники вже не вперше проводять дератизацію за цією адресою. Одна зі співробітниць комунальної служби розповіла, що після першої обробки гризунів практично не залишилося.

"Ми обробили підвальні приміщення та прибудинкову територію по можливості, щоб тварини не дістали отрутоприманку. Місця обробили засобом "щуряча смерть". Це повторна дератизація за даною адресою. Після першої обробки мешканці будинків кажуть, що гризунів вже не видно", - розповіла співробітниця комунальної служби.

За словами мешканців двох будинків, щури турбували їх вже давно, проте комунальники швидко відреагували на їхні скарги і усунули проблему.

"Були щури, ми їх постійно ганяли і труїли. Добре, що смітники заварили, тому що гризуни лізли і звідти і пробиралися в під'їзди. Комунальні служби труять постійно", - зазначила мешканка одного з будинків.

Нагадаємо, дніпрян попереджають про нашестя щурів, кадри: як боротися з гризунами в житлових будинках.

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