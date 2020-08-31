В Днепре во времена СССР работало заведение "карательной психиатрии", куда попадали украинские десиденты, которые выражали несогласие с политикой советских деятелей

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на 056.ua.

Недавно днепровские активисты и журналисты сняли фильм "Игрень" о карательной психиатрии во времена Советского Союза.

Героем ленты стал учитель географии, диссидент Василий Серый, чей голос можно услышать за кадром. Он рассказал, что за "инакомыслие" и несогласие с политикой советской власти он более 13 лет провел на принудительном психиатрическом "лечении" с диагнозом "вялотекущая шизофрения". Известно, что такой несуществующий диагноз ставили всем, кто высказывался против властей СССР. Около 35 раз Серому вводили препарат сульфазин - смесь суспензии серы с маслом. Препарат вызвал боль, судороги и конвульсии.

"Ее называли психтюрьма, но только не больница, не была она больницей. Там насильно кололи самыми ядовитыми и страшными лекарствами", - рассказал герой сюжета.

Василий Серый прошел в "больнице" пытки и издевательства. После увольнения из больницы он продолжил заниматься активной общественной деятельностью. Он основал и возглавил Днепропетровское общество политзаключенных и репрессированных, а также помог открыть ячейки общества и в других регионах Украины.

Отмечается, что подобное заведение "карательной психиатрии" было в Украине только одно - в Днепре. Изначально заведение подчинялось Министерству внутренних дел СССР, а затем - Министерству здравоохранения.

В таких "больницах" люди могли находиться в течение всей жизни, никаких конкретных сроков "лечения" не существовало.

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