48-летний мужчина пошел купаться и так и не выплыл

На Днепропетровщине произошла трагедия на воде - погиб 48-летний мужчина

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Днепр оперативный".

Так, в Днепровском районе спасатели извлекли из реки тело пропавшего накануне мужчины 1972 года рождения, который пошел купаться и исчез под водой.

Трагедия произошла в Обуховке. Вечером 30 августа в Службу спасения поступило сообщение, что во время купания в реке Орель мужчина пошел купаться, исчез под водой и больше на поверхности так и не появился.

На место прибыли спасатели. Они обследовали около 1200 квадратных метров акватории реки, но тело пропавшего мужчины так и не нашли. Поисковые работы приостановили в связи с наступлением темного времени суток.

На следующий день, 31 августа, водолазы-спасатели продолжили поиски тела пропавшего мужчины. Обследовав около 600 квадратных метров водоема с помощью водолазного снаряжения спасатели обнаружили труп мужчины. Тело нашли на глубине шесть метров и на расстоянии 15 метров от берега. Тело погибшего передали правоохранителям для дальнейшего выяснения обстоятельств и причин гибели человека, а также для идентификации его личности.

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