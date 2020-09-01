В Днепропетровской области заметили опасную хищную многоножку

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на соответствующую публикацию в соцсети.

Так, в селе Сурско-Литовское Днепровского района обнаружили неприятную хищную многоножку - крымскую сколопендру.

В паблике "С. Сурско-Литовское (Дубровинское) 1795" местная жительница показала сделанное ею фото неприятного существа, а также разместила найденные в сети снимки последствий укуса.

"Периодически ловлю в доме. У кого еще такие встречаются? Как бороться?",- спросила жительница Днепропетровщины.

Оказалось, что другим жителям деревни также знакома эта хищная многоножка.

"У нас были", "Этих черных я встречала, как я их боюсь, они заходят в дом весной и осенью", "Волнуюсь, чтобы сколопендра не укусила маленькую дочь", - пишут в комментариях.

Биолог Виктор Мильвус сообщил, что на фото - действительно сколопендра. По его словам, это создание, не смотря на пугающий внешний вид, является вполне мирным, если не пытаться взять сколопендру в руки, или если она не заползет в одежду или обувь человека. Укус сколопендры - болезненный (сильнее, чем жалящая оса), но не смертельный.

Напомним, в Днепропетровской области появились тарантулы: местные делятся пугающими фото.

Ранее Politeka сообщала, что в Днепре жители многоэтажки могут остаться без крыши над головой: стоки канализации разрушают фундамент.