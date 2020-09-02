В школах Днепра детей, у которых появится плохое самочувствие, будут отправлять в " изоляторы"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сюжет ДніпроTV.

Как известно, в Украине и в частности в Днепре начался новый учебный год. В рамках ослабления карантина школьники уже вернулись за парты, однако процесс обучения несколько изменился в условиях пандемии.

В Министерстве здравоохранения отмечают, что угроза заражения коронавирусом никуда не исчезла. Ежедневно в стране фиксируют более 2 тысяч новых случаев COVID-19. На фоне этого в рамках рекомендаций МОЗ в школах Днепра оборудовали специальные изоляторы. В том случае, если у ребенка обнаружат повышенную температуру или признаки ОРВИ, его изолируют от детей и учителей до прихода родителей.

Специалист департамента гуманитарной политики Днепровского горсовета Артем Трапезников рассказал, что по рекомендациям МОЗ, на случай, если школьнику станет плохо во время занятий, температура будет выше 37,2, или же если проявятся симптомы ОРВИ, такого ребенка изолируют в специально оборудованном помещении.

После изоляции ученика руководство школы сообщит об этом его родителям, а также проинформирует медучреждение, за которым закреплена школа. В изоляторе ребенок будет оставаться до прихода родителей.

Как известно, помимо этого в школах внедряют посменное обучение, а также перемещение по коридорам по специальным разметкам, чтобы дети минимально пересекались друг с другом.

Напомним, под Днепром начался переполох из-за карантина, кадры: "Люди возмущаются, дети боятся и зовут мам".

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