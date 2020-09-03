В Днепре произошло ЧП в одном из местных кафе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Днепр оперативный".

Так, в одном из популярных заведений, которое находится на проспекте Дмитрия Яворницкого, дети нашли в мороженом битое стекло.

Инцидент произошел 1 сентября. Днепряне вместе с детьми пришли в кафе, чтобы отпраздновать День знаний. Они заказали мороженое, в котором обнаружили неожиданную находку - битое стекло.

Десерт с "особым ингредиентом заказывался для детей, и благодаря бдительности родителей беды удалось избежать, и мальчики не съели опасное мороженое.

При этом администратор заведения, узнав об инциденте, быстро убрала осколки и вызвала полицию. Администратор отрицает вину заведения и утверждает, что родители якобы сами подбросили битое стекло в десерт в своих детей. Кроме того, администраторша отказалась показывать запись с видеокамер и полицейским, и посетителям.

По данным местных СМИ, пострадавшим даже не вернули деньги за мороженое. Извинений от них тоже никто не дождался.

Как можно услышать на видео, после прибытия на место полиции родители решили написать заявление из-за данного инцидента, а администраторша, в свою очередь, готовит встречное заявление - о мошеннических действиях со стороны посетителей.

Напомним, в Кривом Роге неизвестные "атакуют" двор битым стеклом и соляркой, кадры: "Пытаются выжить детей".

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