У Дніпрі померла мати однорічної дитина, яка загинула у ДТП на Полтавському шосе
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Репортер Дніпро".
Так, за даними місцевих ЗМІ, вночі померла мати хлопчика, який загинув в резельтаті аварії на Полтавському шосе. 27-річна жінка була в комі III ступеня.
Її 29-річний чоловік і ж 25-річна пасажирка Daewoo Lanos знаходяться в лікарні ім. Мечникова у важкому стані. За їхні життя продовжують боротися лікарі.
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Як відомо, 9 серпня у Дніпрі сталася серйозна ДТП, в результаті якої загинула маленька дитина. Трагедія сталася на Полтавському шосе. За попередньою інформацією, водій Lanos не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. В результаті аварії важкі травми отримали пасажири і водій Lanos, а однорічний хлопчик, який знаходився в цьому авто, загинув на місці. Також отримали травми пасажири Skoda. Всіх постраждалих було шпиталізовано.
За даним фактом було відкрито кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Винуватцю ДТП загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 8 років, а також позбавлення водійських прав строком до 3 років.
Нагадаємо, у Дніпрі 17-річний розбився в ДТП разом з дівчатами, кадри з місця.
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