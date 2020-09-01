У Кривому Розі невідомі навмисно псують один з дитячих майданчиків

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис у соцмережі.

Так, жителька Кривого Рогу у соцмережі заявила, що хтось навмисно псує один з дитячих майданчиків у Саксаганському районі міста.

За її словами, дітей намагаються "вижити" з дитячого майданчика, що знаходиться на вулиці Ярослава Мудрого в Саксаганському районі міста. Вона також розповіла про всі дивні інциденти, що тут відбувалися.

Зокрема, 16 серпня, за словами місцевої, вранці, коли вона вийшла гуляти з дітьми, дитячий майданчик виявився залитим рідиною, яка за складом і запахом нагадувала машинне мастило. Через чотири дні на дитячому майданчику з'явилося бите скло. Згодом, 29 серпня, як стверджує кріворожанка, майданчик залили соляркою.

Gepostet von Анастасия Витко am Sonntag, 30. August 2020

"Дитячий майданчик ми оновлювали своїми силами, за свої гроші, фарбували скати, турніки, завозили пісок, шили чохол на пісочницю, залишали дитячі іграшки. І це все вже зіпсовано. Ми позбавлені місць прогулянки з дітьми", - обурилась жінка.

Вона також повідомила, що після кожного подібного інциденту викликала поліцію та писала заяви до виконкому, після чого на дитячий майданчик приходив дільничний.

Користувачі соцмережі припускають, що, певно, комусь заважає дитячий галас, тому люди вдаються до таких методів.

Нагадаємо, подвійна трагедія в сім'ї сталася у Дніпрі: обірвалися життя матері і однорічної дитини.

Також Politeka писала, що сталася трагедія у Дніпрі: в серйозній ДТП обірвалося життя однорічної дитини, кадри з місця аварії.

Раніше Politeka повідомляла, що у Дніпрі роми вкрали дитину і відвезли в невідомому напрямку: оголошено план-Перехоплення.