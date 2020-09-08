На Днепропетровщине сообщают об издевательствах над девочкой, у которой есть проблемы со слухом и речью

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на паблик "ЖВ - на пульсе".

Так, есть информация, что в городе Желтые Воды Днепропетровской области родители издеваются над своей маленькой дочкой.

Ночью неравнодушные соседи услышали, что над маленькой девочкой издеваются ее родители. На место происшествия местные жители вызвали полицию и написали заявление по этому инциденту.

По словам очевидцев, мать и ее сожитель насильно укладывали спать ребенка, была слышна ненормативная лексика, девочке угрожали физической расправой. После этого соседи услышали сухие хрипы и кашель.

Известно, что у ребенка есть проблемы со слухом и речью, пострадавшая даже не могла позвать на помощь. Также отмечается, что семья проблемная - находится на учете.

Ранее девочку уже забирали от матери, а женщину пытались лишить родительских прав, однако суд вернул ребенка в семью.

На место происшествия вызвали полицию, однако правоохранители не смогли попасть в квартиру.

Начальник полиции пообещала взять дело на личный контроль.

В комментариях представители одного из благотворительных фондов отметили, что речь идет о девочке по имени Юля. Ранее ей подарили слуховой аппарат, и на опубликованных кадрах ее можно увидеть еще счастливой, однако впоследствии ребенка забрали обратно в "семью".

Напомним, в Кривом Роге 6-летний мальчик сбежал от жестокого отчима: "Оскорбляет, угрожает расправой и...".

Ранее Politeka сообщала, что под Днепром учительница ударила девочку по лицу: "начала заикаться и...".

Также Politeka писала, что в Днепре придумали еще одно новшество для школьников: "отправят в изолятор, если...".