На Днепропетровщине сообщают об издевательствах над девочкой, у которой есть проблемы со слухом и речью
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на паблик "ЖВ - на пульсе".
Так, есть информация, что в городе Желтые Воды Днепропетровской области родители издеваются над своей маленькой дочкой.
Ночью неравнодушные соседи услышали, что над маленькой девочкой издеваются ее родители. На место происшествия местные жители вызвали полицию и написали заявление по этому инциденту.
По словам очевидцев, мать и ее сожитель насильно укладывали спать ребенка, была слышна ненормативная лексика, девочке угрожали физической расправой. После этого соседи услышали сухие хрипы и кашель.
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Известно, что у ребенка есть проблемы со слухом и речью, пострадавшая даже не могла позвать на помощь. Также отмечается, что семья проблемная - находится на учете.
Ранее девочку уже забирали от матери, а женщину пытались лишить родительских прав, однако суд вернул ребенка в семью.
На место происшествия вызвали полицию, однако правоохранители не смогли попасть в квартиру.
Начальник полиции пообещала взять дело на личный контроль.
В комментариях представители одного из благотворительных фондов отметили, что речь идет о девочке по имени Юля. Ранее ей подарили слуховой аппарат, и на опубликованных кадрах ее можно увидеть еще счастливой, однако впоследствии ребенка забрали обратно в "семью".
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