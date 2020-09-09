В Днепропетровской области дети попали в больницу после приема таблеток дедушки
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Первый городской".
Так, по данным местных СМИ, в металлургическом районе Кривого Рога двое маленьких детей отравились таблетками.
Известно, что инцидент произошел с детьми возрастом 1 и 2 года.
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По имеющейся информации, они выпили нейролептик, который принимал их дедушка. Возможно, малыши приняли таблетки за конфеты. Данный препарат применяют при лечении депрессивного синдрома и при других похожих заболеваниях.
С предварительным диагнозом "отравление" малышей госпитализировали в реанимационное отделение Криворожской городской клинической больницы №8.
Информации о состоянии детей пока нет. Известно, что детям сделали промывание желудка.
Ранее сообщалось, что детям подали мороженое с битым стеклом в ресторане Днепра.
Так, в одном из популярных заведений, которое находится на проспекте Дмитрия Яворницкого, дети нашли в мороженом битое стекло. Инцидент произошел 1 сентября. Днепряне вместе с детьми пришли в кафе, чтобы отпраздновать День знаний. Они заказали мороженое, в котором обнаружили неожиданную находку - битое стекло.
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