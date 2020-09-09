На Днепропетровщине умер известный местный волонтер Владимир Ефанов

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местное издание "Репортер".

Так, в среду, 9 сентября, в Павлограде в церкви на ПЗТО (район Орбиты) проходит церемония прощания с волонтером Владимиром Ефановым, который был настоящим патриотом своей страны и в течение последних лет своей жизни активно доказывал это.

"Владимира в нашем городе знают все волонтеры. Он один из первых, кто в 2014 году самостоятельно вывез из зоны АТО более сотни людей из семей переселенцев. Уже тогда он понимал, что такое война. На его счету она стала третьей. В том же году, летом, к существующей инвалидности (травма правой руки) Владимиру добавилась еще одна беда. При перевозке очередной семьи его машина попала под минометный обстрел, и через открытые щели водительского окна в глаза Владимиру попала бетонная крошка. Жара, отсутствие условий для оказания необходимой медицинской помощи, несколько часов в дороге на машине, в которой от страха и жары взывают о помощи малолетние дети... Время было потеряно. Как следствие - Владимир потерял глаз", - рассказала глава Центра предоставления социально-психологической помощи участникам АТО г. Павлограда Татьяна Рыбалко.

Впрочем, несмотря на все проблемы со здоровьем, Владимир вернулся к своему делу, работал автослесарем и начал бесконечный поток ремонтов и бронирования военных машин.

Владимира похоронят в селе Малоалександровка.

О причине смерти местные СМИ не пишут, однако есть сообщение, что год назад волонтеру необходима была операция на сердце - тогда был объявлен сбор средств (нужно было собрать 150 тыс. грн).

Напомним, под Днепром попрощались с украинским героем, кадры: "ценой жизни защитил позиции полка".

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