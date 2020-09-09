В Днепре мать ребенка с особыми потребностями сообщила о регулярных издевательствах над ее сыном со стороны сверстников

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение днепрянки в соцсети.

Так, по ее словам, уже в течение шести лет ее сына бьют и унижают, а недавний такой случай даже сняли на видео и выложили в соцсеть.

Женщина ребенка с особыми потребностями рассказала о постоянных издевательствах над сыном. Она подчеркнула, что ребенка все время унижают и избивают другие дети. Будучи в отчаянии, женщина попросила помощи у людей и выложила свою историю в соцсеть, потому что не знает, как бороться с насилием и грубостью.

Мама мальчика рассказала, что у нее ребенок особенный, учится инклюзивно в НВК №102. На протяжении всего обучения его унижают и провоцируют другие дети.

Например, 5 сентября ребенок пошел играть на стадион. Мама мальчика совершенно не волновалась, потому что там много детей, мужчин и мам с колясками. Однако затем женщина зашла в социальные сети и увидела запись, как избивают и унижают ее сына.

Через минуту она уже была на том самом стадионе. Там она узнала детей, которые били ребенка, а при этом взрослые просто стояли и наблюдали за этим.

В комментариях днепрянке посоветовали написать заявление в полицию, ведь у нее есть все доказательства избиения ее сына - то есть видео в соцсети.

Напомним, в Кривом Роге 6-летний мальчик сбежал от жестокого отчима: "Оскорбляет, угрожает расправой и...".

Ранее Politeka сообщала, что под Днепром учительница ударила девочку по лицу: "начала заикаться и...".

Также Politeka писала, что в Днепре придумали еще одно новшество для школьников: "отправят в изолятор, если...".