На Дніпропетровщині помер відомий місцевий волонтер Володимир Єфанов

Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцеве видання "Репортер".

Так, у середу, 9 вересня, у Павлограді в церкві на ПЗТО (район Орбіти) проходить церемонія прощання з волонтером Володимиром Єфановим, який був справжнім патріотом своєї країни та протягом останніх років свого життя активно доводив це.

"Володимира в нашому місті знають всі волонтери. Він один з перших, хто в 2014 році самостійно вивіз із зони АТО більше сотні людей з сімей переселенців. Уже тоді він розумів, що таке війна. На його рахунку вона стала третьою. У тому ж році, влітку, до існуючої інвалідності (травма правої руки) Володимиру додалася ще одна біда. При перевезенні чергової сім'ї його машина потрапила під мінометний обстріл, і через відкриті щілини водійського вікна в очі Володимиру потрапила бетонна крихта. Спека, відсутність умов для надання необхідної медичної допомоги, кілька годин в дорозі машиною, в якій від страху і спеки волають про допомогу малолітні діти... Час було втрачено. Як наслідок - Володимир втратив око", - розповіла голова Центру надання соціально-психологічної допомоги учасникам АТО м. Павлограда Тетяна Рибалко.

Втім, попри всі проблеми зі здоров'ям, Володимир повернувся до своєї справи, працював автослюсарем і почав нескінченний потік ремонтів і бронювання військових машин.

Володимира поховають у селі Малоолександровка.

Про причину смерті місцеві ЗМІ не пишуть, однак є повідомлення, що рік тому волонтеру необхідна була операція на серці - тоді було оголошено збір коштів (треба було зібрати 150 тис. грн).

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