В Днепропетровской области на территории школы заметили необычного "гостя"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение пользовательницы соцсети.

Так, жительница Павлограда Днепропетровской области рассказала, что на территорию одной из школ города заползла змея, которая напугала и детей, и взрослых.

Инцидент произошел на территории школы №19 в Павлограде. Родители учеников школы увидели змею, которая ползала по двору учебного заведения.

На этот момент уроки в школе уже закончились, и родители пришли забирать своих детей домой.

Увидев змею, взрослые начали активно отгонять от нее детей, а потом убили ее.

"Один из отцов не растерялся и побежал просить лопату, вернулся и убил змею", - рассказала женщина.

Она также призвала местных быть осторожными, ведь рядом есть лес, поэтому змеи могут появиться на территории города.

Пользователи соцсети тем временем выразили возмущение тем, что родители решили зарубить змею вместо того, чтобы вызвать спасателей.

"Человек страшнее этого аспида. Как не сожгут, так лопатой убьют. Воспитывайте детей быть осторожными, но не губителями природы", "Кошечек, собачек все жалеют, а змею - зарубил. Отлично. Похоже, она была испугана не меньше вашего. Чем-то взять можно было аккуратно и отнести в лес", "Ну так не надо было убивать, надо вызвать ГСЧС, а они ее вывезут за город. Зачем убивать? Что за люди, не сожрать, так убить", - возмутились пользователи.

Напомним, по Днепру "разгуливает" полутораметровая змея, жители напуганы: кадры с места.

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