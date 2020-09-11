У Дніпрі таксист їздив по місту в стані сильного алкогольного сп'яніння

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Дніпро оперативний".

Так, за даними місцевих ЗМІ, у Дніпрі на вулиці Байкальській, 40, патрульні поліцейські зупинили автомобіль Renault Logan. Це була машина служби таксі, а за кермом транспортного засобу був 39-річний чоловік.

Інцидент стався ввечері у четвер, 10 вересня. Під час спілкування з водієм правоохоронці зрозуміли, що чоловік дуже п'яний. Патрульні хотіли перевірити рівень алкоголю в крові і запропонували водію "дихнути в трубочку". Але таксист в присутності двох свідків відмовився пройти тест. На нього склали протокол за ч.1 ст.130. Також водій був відсторонений від управління машиною, а автомобіль відправили на штрафмайданчик.

На опублікованих кадрах можна побачити, як поліцейська просить водія "подути" в трубку, але той неправильно це робить. При цьому таксист лежить на землі і не може нормально розмовляти.

"Не згинаємо і не жуємо її, а дуємо. Захватуємо губами і довго дуємо, як кульку надуваємо", - звертається патрульна до таксиста.

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