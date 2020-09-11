в ОДА рассказали, зачем к школьникам отправят копов

В школах Днепропетровской области теперь будут дежурить полицейские

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местное издание "Открытый".

Так, по словам заместителя председателя облгосадминистрации Ирины Грицай, в течение полугода в 12 школах Днепропетровщины будут работать полицейские.

Она подчеркнула, что это пилотный проект, который в будущем планируют распространить на всю страну.

Цель полицейских - своевременно выявлять домашнее насилие, предупреждать детскую преступность и противостоять буллингу.

"Сейчас полиция в основном реагирует на правонарушения, которые уже произошли. Цель пилотного проекта - предупреждать их. Уже начались тренинги для 12 полицейских. Далее они приступят к работе в школах Днепропетровской области", - рассказала представительница ОГА.

Полицейские будут работать в 12 школах Днепропетровщины, в каждой из которых учатся более 700 детей. Там они будут находиться в течение всего рабочего дня - с 08.00 до 17.00.

Полиция будет проводить для детей лекции о правилах дорожного движения и кибербезопасности. Также правоохранители будут следить за учебным процессом и общаться с учениками, учителями, родителями. Они будут пресекать сексизм, работать с "токсичными" взрослыми, а также помогут противостоять буллингу и домашнему насилию.

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