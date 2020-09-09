У Дніпрі матір дитини з особливими потребами повідомила про регулярні знущання над її сином з боку одноліток

Про це повідмляє Politeka з посиланням на допис дніпрянки в соцмережі.

Так, за її словами, вже протягом шести років її сина б'ють і принижують, а нещодавній такий випадок навіть зняли на відео та виклали у соцмережу.

Жінка дитини з особливими потребами розповіла про постійні знущання над сином. Вона наголосила, що дитину весь час принижують і б'ють інші діти. Будучи у відчаї, жінка попросила допомоги у людей і виклала свою історію в соцмережу, тому що не знає, як боротися з насильством і грубістю.

Мама хлопчика розповіла, що у неї дитина особлива, навчається інклюзивно в НВК №102. Протягом усього навчання його принижують і провокують інші діти.

Наприклад, 5 вересня дитина пішла грати на стадіон. Мама хлопчика абсолютно не хвилювалася, тому що там багато дітей, чоловіків та мам з колясками. Однак потім жінка зайшла в соціальні мережі і побачила запис, як б'ють і принижують її сина.

Через хвилину вона вже була на тому самому стадіоні. Там вона впізнала дітей, які били дитину, а при цьому дорослі просто стояли і спостерігали за цим.

В коментарях дніпрянці порадили написати заяву в поліцію, адже у неї є всі докази побиття її сина - тобто відео у соцмережі.

Нагадаємо, у Кривому Розі 6-річний хлопчик втік від жорстокого вітчима: "Ображає, погрожує розправою і...".

Раніше Politeka повідомляла, що під Дніпром вчителька вдарила дівчинку по обличчю: "почала заїкатися і...".

Також Politeka писала, що у Дніпрі вигадали ще одне нововведення для школярів: "відправлять в ізолятор, якщо...".