Празднование Дня города в Днепре проходило без соблюдения карантинных ограничений
Как передает Politeka, об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, комментируя фотографии с Дня города в Днепре.
Так, глава Минздрава отметил, что День города в Днепре отмечали без соблюдения карантинных ограничений, что может повлечь вспышки заражения на COVID-19.
По словам Степанова, на празднование повлияли политические процессы, которые сейчас проходят в стране.
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"Когда я сегодня утром увидел фотографии с празднования дня города Днепра, на котором собрались тысячи людей, пожалуй, десятки тысяч людей, то у меня вопрос к власти: я знаю, что вы осознаете, что такое COVID-19, и какие риски несет эта болезнь. Я понимаю, что сейчас у вас происходят политические процессы, которые сейчас идут по всей стране. Но так сознательно проводить концерты, несмотря на то, что они запрещены в стране...", - прокомментировал министр.
Степанов подчеркнул, что даже несколько зараженных коронавирусом на концерте могут инфицировать сотни людей, а количество мест в больницах и врачей ограничены.
Как известно, в субботу, 12 сентября, на праздничный концерт на Фестивальном причале собрались тысячи людей. Люди не соблюдали дистанцию и были без масок.
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