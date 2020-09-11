На Дніпропетровщині двоє копів влаштували свавілля та "вибивали" показання з невинуватої людини, аби покращити свої звіти
Так, у Жовтих Водах Дніпропетровської області в червні 2020 року стався вибух боєприпасів, в результаті якого загинув місцевий житель.
Тоді колишній начальник одного з секторів Жовтоводського ОП ГУНП в Дніпропетровській області зі своїм заступником проводили розслідування щодо цієї трагедії. Для того, щоб підвищити свої робочі показники, копи безпідставно затримали 23-річного жителя Жовтих Вод, який був неподалік від місця вибуху. У службовому кабінеті правоохоронці посадили хлопця на стілець і почали "вибивати" з нього зізнання в умисному вбивстві. Молодий хлопець заперечував свою причетність і доводив, що був лише свідком трагедії.
Тоді колишній начальник одного з секторів Жовтоводського ОП ГУНП в Дніпропетровській області зі своїм заступником проводили розслідування щодо цієї трагедії. Для того, щоб підвищити свої робочі показники, копи безпідставно затримали 23-річного жителя Жовтих Вод, який був неподалік від місця вибуху. У службовому кабінеті правоохоронці посадили хлопця на стілець і почали "вибивати" з нього зізнання в умисному вбивстві. Молодий хлопець заперечував свою причетність і доводив, що був лише свідком трагедії.
Поліцейські нанесли потерпілому понад 20 ударів у різні частини тіла, чим спричинили численні травми середнього ступеню тяжкості.
Відомо, що на прохання викликати медиків поліцейські не реагували, і лише коли мати прийшла до поліції за сином, і побачила у якому той стані, викликала швидку допомогу, після чого його й госпіталізували.
Популярні новини заразПоказати ще
Зірка "ВІА Гри" засвітила "самий сік" в білому купальнику на яхті: "Ти клас просто"
"З голодухи підпухла": Крістіна Орбакайте сильно здивувала змінами в зовнішності
Ані Лорак не змогла піднятися на сцену без допомоги, кадри конфузу: "навіщо одягати такі підбори?"
Ольгу Бузову принизили при всіх, Бородіна з "Дом-2" відігралася: "Мурік..."
У разі доведення вини обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Раніше Politeka писала "Наколов на вила і кинув у багаття": у Кривому Розі поліцейський вирішив розправитися з собакою, фото.
Також Politeka писала, що поліція кинулася рятувати дитину від п'яної родички в Києві, фото: "просив про допомогу і...".