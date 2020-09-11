Так, у Жовтих Водах Дніпропетровської області в червні 2020 року стався вибух боєприпасів, в результаті якого загинув місцевий житель.



Тоді колишній начальник одного з секторів Жовтоводського ОП ГУНП в Дніпропетровській області зі своїм заступником проводили розслідування щодо цієї трагедії. Для того, щоб підвищити свої робочі показники, копи безпідставно затримали 23-річного жителя Жовтих Вод, який був неподалік від місця вибуху. У службовому кабінеті правоохоронці посадили хлопця на стілець і почали "вибивати" з нього зізнання в умисному вбивстві. Молодий хлопець заперечував свою причетність і доводив, що був лише свідком трагедії.

Поліцейські нанесли потерпілому понад 20 ударів у різні частини тіла, чим спричинили численні травми середнього ступеню тяжкості.

Відомо, що на прохання викликати медиків поліцейські не реагували, і лише коли мати прийшла до поліції за сином, і побачила у якому той стані, викликала швидку допомогу, після чого його й госпіталізували.

У разі доведення вини обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.