В Днепропетровской области расследуют двойное убийство
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полции области.
По данным правоохранителей, в городскую больницу №1 города Никополя Днепропетровской области неизвестный доставил двух мужчин со смертельным огнестрельными ранениями. Личности погибших были установлены.
Сейчас, как сообщили правоохранители, для задержания подозреваемого в убийстве по Днепропетровской области был объявлен оперативный план "Сирена".
Известно, что в Никополе на Новопавловке в результате конфликта погибли двое мужчин. После совершения преступления неизвестный на автомобиле Daewoo Lanos привез в больницу два трупа и скрылся в неизвестном направлении.
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Сейчас полицейские разыскивают причастных к совершению этого преступления, которые могут передвигаться на автомобилях трех марок - Chevrolet, Audi и Lexus. Также сотрудники полиции просят водителей Днепропетровской области с пониманием отнестись к проверкам их транспортных средств.
"Если вам что-то известно о том, что произошло, звоните 102", - призывают в полиции.
Также в полиции сообщили, что по данному факту было открыто уголовное производство.
"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 п. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
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