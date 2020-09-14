В Днепропетровской области расследуют двойное убийство

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полции области.

По данным правоохранителей, в городскую больницу №1 города Никополя Днепропетровской области неизвестный доставил двух мужчин со смертельным огнестрельными ранениями. Личности погибших были установлены.

Сейчас, как сообщили правоохранители, для задержания подозреваемого в убийстве по Днепропетровской области был объявлен оперативный план "Сирена".

Известно, что в Никополе на Новопавловке в результате конфликта погибли двое мужчин. После совершения преступления неизвестный на автомобиле Daewoo Lanos привез в больницу два трупа и скрылся в неизвестном направлении.

Сейчас полицейские разыскивают причастных к совершению этого преступления, которые могут передвигаться на автомобилях трех марок - Chevrolet, Audi и Lexus. Также сотрудники полиции просят водителей Днепропетровской области с пониманием отнестись к проверкам их транспортных средств.

"Если вам что-то известно о том, что произошло, звоните 102", - призывают в полиции.

Также в полиции сообщили, что по данному факту было открыто уголовное производство.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 п. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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