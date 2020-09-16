В Кривом Роге дом буквально трещит по швам, однако эксперты признали его неаварийным

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на 34-й канал.

Так, в Кривом Роге Днепропетровской области дом расходится по швам. Жители трехэтажки уверены, что их жилье вот-вот рухнет. Из-за канализационных вод, которые размывают фундамент, по стенам пошли трещины.

Жильцы дома обращались к управляющему и в мэрию, однако результатов это не дало. Эксперты признали, что дом неаварийный.

По словам жительницы дома Светланы, ее квартира на первом этаже начала трещать еще 8 лет назад. С тех пор, по ее словам, она регулярно обивает пороги чиновников, но все напрасно. Вместе с тремя детьми пришлось искать другое жилье.

Люди жалуются, что треск слышен даже среди ночи. Жители дома боятся, что дом может просто рухнуть в любой момент, ведь разрушается несущая стена.

"Счет идет не на годы, а еще несколько месяцев - и будет катастрофа. Эта стена уйдет, и весь дом сложится, как карточный", - уверена одна из жительниц.

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Ранее Politeka сообщала, что в Днепре жители многоэтажки могут остаться без крыши над головой: стоки канализации разрушают фундамент.