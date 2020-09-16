В Днепре начали строительство нового аэродромного комплекса

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Так, по его словам, ожидаемая стоимость проекта составляет 5,7 млрд гривен.

Криклий подчеркнул, что уже заключен договор, по которому стартуют такие подготовительные работы:

демонтаж трансформаторных подстанций и системы дистанционного управления;

вынос кабелей связи и электроснабжения;

переключение светосигнального оборудования;

перемещение метеоплощадки и т.д.

Также, как сообщил Криклий, был объявлен тендер на отбор генерального подрядчика строительства аэродрома, а частный инвестор "НС Днепр" начинает строить новые терминалы: пассажирский и VIP.

Для эффективности реализации проекта, по словам Криклия, его разделили на несколько частей, определив все подготовительные работы отдельным проектом. Стоимость таких проектов составит около 12 млн гривен.

"Это позволит выполнить важный объем работ для подготовки инфраструктуры и обеспечить непрерывное функционирование аэропорта на время строительства", - написал министр.

Напомним, Филатов озвучил неутешительные прогнозы относительно строительства аэропорта в Днепре: "готовы начать только...".

Ранее Politeka сообщала, что Филатов отметился высказыванием об игорном бизнесе: "последние вещи - в ломбард".