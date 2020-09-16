У Дніпрі серед білого дня побачили персонажа із фільму жахів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на повідомлення в соцмережі.

Так, стало відомо про те, що в Дніпрі з'явилося примарне обличчя з відомого фільму жахів "Крик", яке відлякала всіх місцевих жителів.

У Дніпрі в районі "Ігрень" з'явився персонаж з "Крику", який не залишив байдужими місцевих - когось налякав, а когось розсмішив.

Знайомого більшості персонажа відомого фільму побачили в одному з дворів Дніпра. Хтось із сусідів автора публікації поставив на городі "опудало" з маскою з відомого фільму жахів.

Користувачка соцмережі розповіла, що вирішила залізти на дах будинку, щоб забрати кішку, яка випадково туди залізла. Однак там вона побачила таке опудало в страшній масці.

В коментарях під дописом люди посміялись з такого неординарного рішення сусідів жінки, однак визнали, що спершу це може налякати.

"Крута штука", "Я за такі штуки, але з позитивними масками", "Від птахів, гризунів і лихого ока", "Благо бабуся, його сусідка, не ходить в город, смішно б не було зовсім", - пишуть в коментарях.

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