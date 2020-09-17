Аэропорт обещали еще в 2013 году

В Днепре начали строить новый аэропорт, и в сети уже появились первые фото работ

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение министра инфраструктуры Владислава Криклия в соцсети.

Так, по его словам, в Днепре начались подготовительные работы по строительству аэропорта. Частный инвестор "DCH Днепр" начал строить новый пассажирский и VIP-терминалы.

Сейчас уже объявлен тендер на отбор генерального подрядчика строительства нового аэродрома. Ожидается, что должна появится новая взлетно-посадочная полоса длиной 3,2 км, современные системы навигации, перроны и места стоянок воздушных судов, рулежные дорожки, аварийно-спасательные станции и другие элементы, необходимые для безопасной работы аэропорта.

"В Днепропетровской области проживает более 3 млн человек. Современный аэропорт, который обещали еще в 2013 - необходимость для региона. Мы определили этот проект как приоритетный для развития региональных аэропортов. Работаем совместно с Минфином, чтобы обеспечить финансирование проекта в объеме 2 млрд грн на 2021 год", - написал Криклий.

Также министр опубликовал видео, на котором можно увидеть начало строительных робот.

Gepostet von Vladyslav Kryklii am Mittwoch, 16. September 2020

Напомним, Филатов озвучил неутешительные прогнозы относительно строительства аэропорта в Днепре: "готовы начать только...".

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