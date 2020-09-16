У Дніпрі розпочали будівництво нового аеродромного комплексу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Так, за його словами, очікувана вартість проєкту становить 5,7 млрд гривень.

Криклій наголосив, що вже укладено договір, за яким стартують такі підготовчі роботи:

демонтаж трансформаторних підстанцій і системи дистанційного керування;

винесення кабелів зв'язку і електропостачання;

перемикання світлосигнального обладнання;

переміщення метеомайданчика і т.д.

Також, як повідомив Криклій, було оголошено тендер на відбір генерального підрядника будівництва аеродрому, а приватний інвестор "НС Дніпро" починає будувати нові термінали: пасажирський і VIP.

Для ефективності реалізації проєкту, за словами Криклія, його розділлили на декілька частин, визначивши всі підготовчі роботи окремим проєктом. Вартість таких проєктів складе близько 12 млн гривень.

"Це дозволить виконати важливий обсяг робіт для підготовки інфраструктури і забезпечити безперервне функціонування аеропорту на час будівництва", - написав міністр.

Нагадаємо, Філатов озвучив невтішні прогнози щодо будівництва аеропорту у Дніпрі: "готові почати лише...".

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