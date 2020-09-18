В cети появились иллюстрации проекта нового аэропорта в Днепре
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный Telegram-канал.
Так, сейчас уже известно, как будет выглядеть новый аэропорт, который недавно начали строить в Днепре.
Разработкой дизайна занималась австралийская компания.
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"Стало известно, как будет выглядеть аэропорт Днепра. Дизайн пассажирского и VIP-терминала разработала австрийская консалтинговая компания", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в сети появились первые фото и видео строительства аэропорта, которое недавно началось в Днепре.
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что в Днепре начались подготовительные работы по строительству аэропорта. Частный инвестор "DCH Днепр" начал строить новый пассажирский и VIP-терминалы.
Также, по словам Криклия, сейчас уже объявлен тендер на отбор генерального подрядчика строительства нового аэродрома. Ожидается, что должна появится новая взлетно-посадочная полоса длиной 3,2 км, современные системы навигации, перроны и места стоянок воздушных судов, рулежные дорожки, аварийно-спасательные станции и другие элементы, которые нужны для безопасной работы аэропорта.
Напомним, Филатов озвучил неутешительные прогнозы относительно строительства аэропорта в Днепре: "готовы начать только...".