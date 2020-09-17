У Дніпрі почали будувати новий аеропорт, і в мережі вже з'явились перші фото робіт
Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис міністра інфраструктури Владислава Криклія в соцмережі.
Так, за його словами, у Дніпрі розпочалися підготовчі роботи з будівництва аеропорту. Приватний інвестор "DCH Дніпро" почав будувати новий пасажирський і VIP-термінали.
Наразі вже оголошено тендер на відбір генерального підрядника будівництва нового аеродрому. Очікується, що має з'явиться нова злітно-посадкова смуга довжиною 3,2 км, сучасні системи навігації, перони та місця стоянок повітряних суден, руліжні доріжки, аварійно-рятувальні станції та інші елементи, необхідні для безпечної роботи аеропорту.
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"У Дніпропетровській області проживає понад 3 млн осіб. Сучасний аеропорт, який обіцяли ще в 2013 - необхідність для регіону. Ми визначили цей проект як пріоритетний для розвитку регіональних аеропортів. Працюємо спільно з Мінфіном, щоб забезпечити фінансування проекту в обсязі 2 млрд грн на 2021 рік", - написав Криклій.
Також міністр опублікував відео, на якому можна побачити початок будівельних робот.
Нагадаємо, Філатов озвучив невтішні прогнози щодо будівництва аеропорту у Дніпрі: "готові почати лише...".
Раніше Politeka повідомляла, що Філатов відзначився висловлюванням про гральний бізнес: "Останні речі - у ломбард".