Аеропорт обіцяли ще в 2013 році

У Дніпрі почали будувати новий аеропорт, і в мережі вже з'явились перші фото робіт

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис міністра інфраструктури Владислава Криклія в соцмережі.

Так, за його словами, у Дніпрі розпочалися підготовчі роботи з будівництва аеропорту. Приватний інвестор "DCH Дніпро" почав будувати новий пасажирський і VIP-термінали.

Наразі вже оголошено тендер на відбір генерального підрядника будівництва нового аеродрому. Очікується, що має з'явиться нова злітно-посадкова смуга довжиною 3,2 км, сучасні системи навігації, перони та місця стоянок повітряних суден, руліжні доріжки, аварійно-рятувальні станції та інші елементи, необхідні для безпечної роботи аеропорту.

"У Дніпропетровській області проживає понад 3 млн осіб. Сучасний аеропорт, який обіцяли ще в 2013 - необхідність для регіону. Ми визначили цей проект як пріоритетний для розвитку регіональних аеропортів. Працюємо спільно з Мінфіном, щоб забезпечити фінансування проекту в обсязі 2 млрд грн на 2021 рік", - написав Криклій.

Також міністр опублікував відео, на якому можна побачити початок будівельних робот.

Gepostet von Vladyslav Kryklii am Mittwoch, 16. September 2020

Нагадаємо, Філатов озвучив невтішні прогнози щодо будівництва аеропорту у Дніпрі: "готові почати лише...".

Раніше Politeka повідомляла, що Філатов відзначився висловлюванням про гральний бізнес: "Останні речі - у ломбард".