На Днепропетровщине расследуют загадочную смерть 12-летнего ребенка
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сюжет программы "Свідок".
Известно, что во время игры с братом 12-летняя девочка случайно сорвалась с окна 12-го этажа. Однако это лишь одна из версий трагедии, а есть и другая - более жуткая.
Так, по другой версии, в последнее время отличница получала плохие оценки в школе, и не выдержала психологического давления со стороны родителей и преподавателей.
Мнения соседей и знакомых погибшей разделились. Одни считают, что это несчастный случай, а другие утверждают, что ребенок намеренно покончил с собой.
Какой Ани Лорак была до пластики и развода, в сети всплыло неожиданное фото: "Где ее родинки?"
Соблазнительная Асмус в топе с глубоким декольте показала, чем покоряет мужчин: "Неужели свои?"
"Свадьбы не будет!": Бузова после поцелуя с любимицей Киркорова публично разругалась с женихом
«Родная мать такое не допустила бы»: выяснилось, как будет выглядеть дочь Пугачевой и Галкина в 17 лет
В школе шокированы таким поступком и отмечают, что Катя всегда была ответственной, доброй и веселой. Девочка была настоящим примером для других.
Сотрудники правоохранительных органов уверены, что это точно случайный случай. Однако рядом с телом погибшей журналисты нашли кусочки из тетради, на которых были проставлены плохие оценки по украинскому языку.
Психологи отмечают, что подростки в таком возрасте особенно склонны к самоубийству и могут пойти на такой отчаянный шаг даже из-за пустяков.
Напомним, в Днепре герой-любовник полез к девушке на 16-й этаж по газовой трубе: съехались спасатели, кадры.
Ранее Politeka сообщала, что в карьере под Днепром нашли ребенка: "мама, держитесь...".
Также Politeka писала, что под Днепром учительница ударила девочку по лицу: "начала заикаться и...".