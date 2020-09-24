На Днепропетровщине расследуют загадочную смерть 12-летнего ребенка

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сюжет программы "Свідок".

Известно, что во время игры с братом 12-летняя девочка случайно сорвалась с окна 12-го этажа. Однако это лишь одна из версий трагедии, а есть и другая - более жуткая.

Так, по другой версии, в последнее время отличница получала плохие оценки в школе, и не выдержала психологического давления со стороны родителей и преподавателей.

Мнения соседей и знакомых погибшей разделились. Одни считают, что это несчастный случай, а другие утверждают, что ребенок намеренно покончил с собой.

В школе шокированы таким поступком и отмечают, что Катя всегда была ответственной, доброй и веселой. Девочка была настоящим примером для других.

Сотрудники правоохранительных органов уверены, что это точно случайный случай. Однако рядом с телом погибшей журналисты нашли кусочки из тетради, на которых были проставлены плохие оценки по украинскому языку.

Психологи отмечают, что подростки в таком возрасте особенно склонны к самоубийству и могут пойти на такой отчаянный шаг даже из-за пустяков.

На Дніпропетровщині розслідують загадкову смерть 12-річної школярки. На Дніпропетровщині розслідують загадкову смерть 12-річної школярки. #Свідок #НТН #новини Gepostet von Свідок am Mittwoch, 23. September 2020

Напомним, в Днепре герой-любовник полез к девушке на 16-й этаж по газовой трубе: съехались спасатели, кадры.

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