В Днепре мужчина выбил головой двери супермаркета и бросался на прохожих

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Днепр оперативный".

Так, по данным местного СМИ, неадекватный мужчина, находясь в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, разбил головой стеклянные двери супермаркета и бросался на прохожих. На место инцидента прибыла полиция и обезвредила дебошира. На мужчину надели наручники.

Происшествие случилось вечером на проспекте Поля, возле одного из супермаркетов, неподалеку от парка имени Писаржевского.

Сообщается, что мужчина был с обнаженным торсом и находился явно в неадекватном и агрессивном состоянии. Он с разбегу разбил стеклянные двери супермаркета, подобрал палку и начал бросаться на прохожих. Также на одну из проходивших женщин он замахивался палкой. Очевидцы утверждают, что нападавший в это время был пьян или под воздействием наркотиков.

Полицейские прибыли на место инцидента и увидели, что 25-летний парень ведет себя агрессивно и вызывающе, не отвечает на вопросы правоохранителей. Также он попытался нанести себе телесные повреждения и бился головой о стену супермаркета. Полицейские угомонили неадекватного мужчину, надев на него наручники.

Мужчину задержали и доставили в отделение полиции для дальнейшего рассмотрения дела.

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