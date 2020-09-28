На Днепропетровщине празднование дня рождения закончилось ножевым ранением ребенка

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Так, в Каменском во время конфликта местный житель нанес 12-летней девочке три ножевых ранения.

Инцидент произошел в Южном районе города. В полицию поступило сообщение о том, что вечером 24 сентября во дворе дома мать девочки со знакомыми мужчинами праздновала день рождения своей дочери. Во время застолья между мужчинами возник словесный конфликт, переросший в драку.

Во время стычки 12-летняя девочка получила три ножевых ранения. На место происшествия приехала скорая, и девочку забрали в больницу для оказания медицинской помощи. Мужчина, ранивший ребенка, скрылся с места преступления.

Впоследствии полиция установила, что ножевые ранения ребенку нанес 21-летний ранее судимый местный житель.

Сейчас мужчину удалось задержать. Ему объявили о подозрении - злоумышленнику грозит до семи лет тюрьмы.

"По согласованию с местной прокуратурой ему сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет", - сообщают в полиции.

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