Женщину не устроило, что от растений будет тень

В Днепре женщина уничтожила вечнозеленые растения, аргументировав свой поступок тем, что "они мешают" и "от них будет тень"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение в соцсети.

Так, днепрянка вырвала молодые вечнозеленые растения, которые высадили под ее окном, объяснив это тем, что они ей мешают и будут создавать тень.

Автор публикации рассказал, что женщина проживает на первом этаже на улице Савкина, 6, и вечнозеленые растения - туя, смарагд, можжевельник и другие - она вырвала из-за того, что они якобы ей мешают и будут со временем создавать тень.

Женщина посреди ночи вырвала высаженные с любовью растения, которые украшали придомовую территорию и выбросила их в мусорный бак. Поступок женщины зафиксировала камера видеонаблюдения.

При этом, по словам автора публикации, сначала женщина согласилась возместить ущерб, но потом категорически отказалась.

Днепрянин отметил, что предлагал женщине два варианта решения проблемы: либо возместить ущерб, либо он "сделает ее известной". На фоне того, что в конце концов днепрянка отказалась давать средства за уничтоженные растения, мужчина решил "прославить" ее в соцсети.

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