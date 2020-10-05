В Днепре произошел пожар в многоквартирном доме, во время которого спасатели выносили на руках детей из горящего здания

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресслужбу ГСЧС.

Так, в воскресенье, 4 октября, в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на улице Чернышевского в Днепре произошел пожар. На место происшествия выехали 7 спасателей.

Прибыв на место пожара, спасатели установили, что огонь возник в подвале четырехэтажного многоквартирного дома.

Во время ликвидации пожара спасатели вынесли на руках троих детей.

По данным пресс-службы ГСЧС, огонь уничтожил доски и мусор на площади 30 квадратных метров.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Ранее сообщалось, что на улице Гетманской в Новомосковске Днепропетровской области в девятиэтажном жилом доме произошло возгорание балконов. Во время тушения пожара личным составом подразделений ГСЧС с помощью автолестницы и по лестничным маршам удалось спасти двух жильцов дома. Огнем были повреждены балконы четырех квартир на площади 110 кв. м., а также домашнее имущество в комнате квартиры, расположенной на седьмом этаже, на площади 18 кв. м. Общая площадь возгорания составила 128 кв. м.

Напомним, в Днепре герой-любовник полез к девушке на 16-й этаж по газовой трубе: съехались спасатели, кадры.

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