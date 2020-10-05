В Днепровском горсовете заявили, что в ситуации с коронавирусом в регионе наибольшую опасность представляют общежития

Как передает Politeka со ссылкой на пресс-службу городского совета, об этом сказала заместитель директора департамента здравоохранения населения Днепровского горсовета Юлия Виклиенко.

Она напомнила, что с 5 октября Днепр перевели в "оранжевую зону", но ситуация в городе нормальная, все под контролем городских департаментов и коммунальных служб. Однако, по ее словам, областные чиновники до сих пор не обратили внимание на проблему несоблюдения карантинных мероприятий в общежитиях города.

"В общежитиях, хостелах и подобных заведениях, где живут студенты высших учебных заведений, не соблюдаются карантинные ограничения. Там не соблюдают масочного режима, вовремя не проветривают и не дезинфицируют помещения. Мы неоднократно подчеркивали это. Общежития - это бомба замедленного действия. Именно они могут стать очагами заболевания COVID-19", - сказала она.

Также Виклиенко рассказала, что у Днепра есть запас лекарственных препаратов на три месяца, есть средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства. Все было закуплено за счет резервного фонда городского бюджета.

По состоянию на 5 октября в Днепре подтверждено 4773 случаев заражения коронавирусом. При этом 2221 пациент уже поборол болезнь. Еще 2215 людей с коронавирусом находятся на амбулаторном лечении (на дому).

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