На борьбу с непогодой на автодорогах области вывели всю спецтехнику.

В Каменском, прямо во время работы, вспыхнул трамвай-Снегоочиститель. Как сообщает прессслужба Каменского районного управления ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области, инцидент произошел утром 28 декабря. Спецтехника занималась расчисткой городских путей от снега, чтобы не образовывались пробки по городу. На площади Софьи Ковалевской водитель трамвая снегоочистителя внезапно заметил огонь.

Пожарные, прибывшие на место происшествия, быстро ликвидировали пожар. К счастью, пострадавших и погибших нет, только повреждена обшивка вагона.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают причину возникновения пожара.

Сегодня, 28 декабря, по всей территории Украины наблюдаются значительные снегопады. Как уже сообщала Politeka, в Одесской области третьи сутки подряд наблюдаются сложные погодные условия. На дорогах образовалась гололедица, что значительно затрудняет движение транспорта.

Спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям постоянно работают на дорогах области и извлекают автомобили, застрявшие на скользкой дороге. За последние три дня спасатели оказали помощь около 10 автомобилям, оказавшимся в снежном плену на дорогах области.

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