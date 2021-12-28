В Каменском, прямо во время работы, вспыхнул трамвай-Снегоочиститель. Как
Пожарные, прибывшие на место происшествия, быстро ликвидировали пожар. К счастью, пострадавших и погибших нет, только повреждена обшивка вагона.
Сейчас правоохранительные органы устанавливают причину возникновения пожара.
Сегодня, 28 декабря, по всей территории Украины наблюдаются значительные снегопады. Как уже сообщала Politeka, в Одесской области третьи сутки подряд наблюдаются сложные погодные условия. На дорогах образовалась гололедица, что значительно затрудняет движение транспорта.
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Спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям постоянно работают на дорогах области и извлекают автомобили, застрявшие на скользкой дороге. За последние три дня спасатели оказали помощь около 10 автомобилям, оказавшимся в снежном плену на дорогах области.
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