Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
«Началась новая рабочая неделя. Выходите на работу, кто этого еще не сделал. Стране нужна поддержка и помощь. Экономика должна работать», - призвал Резниченко.
Также глава Днепропетровской ОГА сообщил, что в результате обстрела сел на границе с Херсонщиной никто не пострадал.
«Область под контролем вооруженных сил, вражеских войск на нашей территории нет» - заверил Резниченко.
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Добавим, что минувшей ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе.
«Попали в инфраструктурный объект», - сообщил спикер военной администрации Сергей Братчук.
Также утром 4 апреля обстрелам со стороны оккупантов подвергся Николаев.
«Российские войска утром 4 апреля нанесли несколько ракетных ударов по городу Николаеву», - сообщил мэр города Александр Сенкевич.
Градоначальник призвал жителей не публиковать фото и видео с места обстрела до того, как это сделают официальные источники.
Напомним, в Кривом Роге попрощались с 20-летним Данилой, который с первых дней был на передовой.
Также Politeka.net сообщала, что в Днепре заработают кинотеатры.
Кроме того Politeka.net писала, что Зеленский обратился к украинцам после страшніх кадров из Бучи.