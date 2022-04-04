Минувшей ночью оккупанты обстреляли несколько сел на границе с Херсонщиной.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

«Началась новая рабочая неделя. Выходите на работу, кто этого еще не сделал. Стране нужна поддержка и помощь. Экономика должна работать», - призвал Резниченко.

Также глава Днепропетровской ОГА сообщил, что в результате обстрела сел на границе с Херсонщиной никто не пострадал.

«Область под контролем вооруженных сил, вражеских войск на нашей территории нет» - заверил Резниченко.

Добавим, что минувшей ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе.

«Попали в инфраструктурный объект», - сообщил спикер военной администрации Сергей Братчук.

Также утром 4 апреля обстрелам со стороны оккупантов подвергся Николаев.

«Российские войска утром 4 апреля нанесли несколько ракетных ударов по городу Николаеву», - сообщил мэр города Александр Сенкевич.

Градоначальник призвал жителей не публиковать фото и видео с места обстрела до того, как это сделают официальные источники.

Напомним, в Кривом Роге попрощались с 20-летним Данилой, который с первых дней был на передовой.

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