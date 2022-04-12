Линия военных столкновений отодвинута от Днепропетровской области и теперь проходит по территории Херсонской.

Об этом, как пишет Politeka.net, заявил глава ВА Кривого Рога Александр Вилкул в эфире телемарафона.

Так, по его словам, под контроль Украины перешли более 15 населенных пунктов.

На данный момент там идут работі по восстановлении инфраструктуры, в первую очередь линии ЛЭП.

Добавим, что ранее стало известно, что силам ВСУ удалось сбить российский самолет, который был на подлете к Днепропетровской области.

Об этом сообщал глава Днепропетровского областного совета, заместитель руководителя совета обороны региона Николай Лукашук.

«Мы под надежной защитой наших вооруженных сил. По сообщению Генштаба, оккупанты не оставляют попыток закрепиться на границах Херсонской области. Однако в их подразделениях наблюдаются частые случаи дезертирства», — отметил Николай Лукашук.

Впрочем, минувшая ночь для жителей Днепропетровщины оказалась неспокойной.

Так, россияне совершили две атаки с воздуха по Синельниковскому району на границе Запорожской и Донецкой областей. Одна ракета попала в старую мельницу: в результате прилета в здании выбило окна и повредило крышу. Вторую ракету сбили над полями.

К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших.

Напомним, авария унесла жизни людей под Днепром.

Также сообщалось, что в Днепре спасают жизнь героини МЧС.

Кроме того Politeka.net писала, что на фельдшера в Днепропетровской области набросился неадекват.