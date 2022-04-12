Об этом, как пишет Politeka.net, заявил глава ВА Кривого Рога Александр Вилкул в эфире телемарафона.
Так, по его словам, под контроль Украины перешли более 15 населенных пунктов.
На данный момент там идут работі по восстановлении инфраструктуры, в первую очередь линии ЛЭП.
Добавим, что ранее стало известно, что силам ВСУ удалось сбить российский самолет, который был на подлете к Днепропетровской области.
Об этом сообщал глава Днепропетровского областного совета, заместитель руководителя совета обороны региона Николай Лукашук.
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«Мы под надежной защитой наших вооруженных сил. По сообщению Генштаба, оккупанты не оставляют попыток закрепиться на границах Херсонской области. Однако в их подразделениях наблюдаются частые случаи дезертирства», — отметил Николай Лукашук.
Впрочем, минувшая ночь для жителей Днепропетровщины оказалась неспокойной.
Так, россияне совершили две атаки с воздуха по Синельниковскому району на границе Запорожской и Донецкой областей. Одна ракета попала в старую мельницу: в результате прилета в здании выбило окна и повредило крышу. Вторую ракету сбили над полями.
К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших.
Напомним, авария унесла жизни людей под Днепром.
Также сообщалось, что в Днепре спасают жизнь героини МЧС.
Кроме того Politeka.net писала, что на фельдшера в Днепропетровской области набросился неадекват.