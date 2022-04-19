Проводница пассажирского вагона, днепрянка Алла Гадирова рассказала, как работает в военное время.

Как передает "Наш город" на железной дороге работает Алла почти 18 лет. Работу свою обожает и не представляет себя кем-то другим. Алла - человек, который помогает украинцам добраться до безопасного места. Работу не бросила, потому что считает, что нужна своей Родине, что может принести пользу людям.

Ее рассказ о нелегком труде проводников во время войны пробирает до костей.

"С началом войны рейсов стало больше. Дома почти не бываю. Первые недели было очень тяжело. Люди массово эвакуировались. Когда подавали поезд на перрон, люди толпились, толкались, дрались за места. В такой мешанине часто терялись дети. У мамы, например, маленький ребенок на руках, а старшая рядом за ручку держится. Ребенка выдирали из рук.

В вагоне люкс, который рассчитан 20 мест, я перевозила по 200 человек. Люди в купе в десятерых сидели, стояли в коридоре и в тамбурах. Даже в купе проводников было полно людей. Сидели на кроватях, и на полу. Чтобы не сидеть на холодном, мы брали резиновые коврики из туалета и стелили на пол. Картонки также подкладывали. Выкручивались как могли.

У всех была паника и страх. У каждого своя ужасная история. И все это как послушаешь...ужас. Надо было держаться, улыбаться и подбадривать людей. Плакала в каких-то закоулках, чтобы никто не видел. А потом снова с улыбкой к пассажирам. Кому чаю горячего, кому поесть, а кому и словом добрым, — поделилась пережитым проводница.

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