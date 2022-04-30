На Днепропетровщине под ракетный обстрел оккупантов попали фермерские склады в Синельниковском районе. Об этом сообщил председатель областной военной администрации Валентин Резниченко в своем Телеграм-канале и опубликовал фотографии с последствиями удара врага.

Обстрел произошел утром в субботу, 30 апреля.

Глава ОВА сообщил, что в результате обстрела никто не пострадал.

На опубликованных кадрах можно увидеть значительные разрушения.

"Успешная операция орков по "денацификации" двух пустых ангаров", - подписал фото Валентин Резниченко.

Напомним, 29 апреля на Днепропетровщине оккупанты шесть раз обстреляли Зеленодольске общину. Под удары «ураганов» попали Большая Костромка и Малая Костромка. Повреждены несколько жилых домов. Людей не задело.

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