На Днепропетровщине под ракетный обстрел оккупантов попали фермерские склады в Синельниковском районе. Об этом сообщил председатель областной военной администрации Валентин Резниченко в своем Телеграм-канале и опубликовал фотографии с последствиями удара врага.
Обстрел произошел утром в субботу, 30 апреля.
Глава ОВА сообщил, что в результате обстрела никто не пострадал.
На опубликованных кадрах можно увидеть значительные разрушения.
Угроза из Приднестровья: какую цель преследуют оккупанты
"Превращают российскую военную элиту в удобрение": уникальные кадры уличных боев ВСУ с оккупантами в Мариуполе
Поставлен срок: Арестович объяснил, как и когда Украина будет возвращать Крым
Оккупанты могут ринуться в новую атаку на Украину: названы сроки и цели
Самая большая взятка в истории Украины: космическую сумму из рук НАБУ передали Вооруженным силам
"Успешная операция орков по "денацификации" двух пустых ангаров", - подписал фото Валентин Резниченко.
Напомним, 29 апреля на Днепропетровщине оккупанты шесть раз обстреляли Зеленодольске общину. Под удары «ураганов» попали Большая Костромка и Малая Костромка. Повреждены несколько жилых домов. Людей не задело.
Напомним, днепрян тронула история с детьми из Мариуполя: пытаются помочь семье
Как сообщала Politeka, оккупант обстрелял Днепропетровщину, стало известно об одном погибшем: подробности от главы ОГА
Также Politeka писала, что герой из Днепропетровщины погиб в боях на Харьковщине: "он не ждал повестку"