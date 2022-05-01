Отражая штурм села в Донецкой области погибли бойцы из Днепра.
Об этом сообщает Игорь Куликовский.
В бою за Украину погиб 26-летний пулеметчик Дмитрий Мусин, позывной «Секретарь» и 45-летний Евгений Бекиш, позывной «Директор». Бойцы 1-ой стрелецкой роты 98 ОБ ТрО отражали штурм села Времевка в Донецкой области.
"Времевка, Великая Новоселка – сейчас это еще одно место, где никто уже не в состоянии посчитать количество обстрелов и атак. Танки, авиаудары, РСЗО, ствольная артиллерия, минометы. Постоянно и непрерывно. Пехота к*цапов почти не ходит.
Они нас боятся. Поэтому равняют населенные пункты с землей. Но все равно нас боятся. И не входят", - пишет Куликовский.
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Ранее сообщалось, что в Днепре царит тотальный покой и равновесие. Даже регулярные вражеские прилеты уже не влияют на эмоциональное состояние днепрян.
Об этом заявил городской голова Борис Филатов.
По словам мэра, сейчас Днепропетровщина – на линии сразу четырех фронтов. В регионе решили не терять времени-здесь сразу начали формировать оборонительные рубежи. Первый месяц полномасштабной войны дал городу и области драгоценное время. В территориальную оборону направили не менее 400 млн прямых инвестиций.
Напомним, днепрян тронула история с детьми из Мариуполя: пытаются помочь семье
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