Отражая штурм села в Донецкой области погибли бойцы из Днепра.

Об этом сообщает Игорь Куликовский.

В бою за Украину погиб 26-летний пулеметчик Дмитрий Мусин, позывной «Секретарь» и 45-летний Евгений Бекиш, позывной «Директор». Бойцы 1-ой стрелецкой роты 98 ОБ ТрО отражали штурм села Времевка в Донецкой области.

"Времевка, Великая Новоселка – сейчас это еще одно место, где никто уже не в состоянии посчитать количество обстрелов и атак. Танки, авиаудары, РСЗО, ствольная артиллерия, минометы. Постоянно и непрерывно. Пехота к*цапов почти не ходит.

Они нас боятся. Поэтому равняют населенные пункты с землей. Но все равно нас боятся. И не входят", - пишет Куликовский.

Ранее сообщалось, что в Днепре царит тотальный покой и равновесие. Даже регулярные вражеские прилеты уже не влияют на эмоциональное состояние днепрян.

Об этом заявил городской голова Борис Филатов.

По словам мэра, сейчас Днепропетровщина – на линии сразу четырех фронтов. В регионе решили не терять времени-здесь сразу начали формировать оборонительные рубежи. Первый месяц полномасштабной войны дал городу и области драгоценное время. В территориальную оборону направили не менее 400 млн прямых инвестиций.

Напомним, днепрян тронула история с детьми из Мариуполя: пытаются помочь семье

Как сообщала Politeka, оккупант обстрелял Днепропетровщину, стало известно об одном погибшем: подробности от главы ОГА

Также Politeka писала, что герой из Днепропетровщины погиб в боях на Харьковщине: "он не ждал повестку"