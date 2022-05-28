В Днепропетровской области на выходные объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Сообщение появилось на Facebook–странице ГУ ГСЧС Днепропетровской области.

«В период с 28 по 30 мая на территории Днепропетровской области ожидается чрезвычайная (V класса) пожароопасность», — говорится в сообщении.

дым, пожар, ракетный удар

Напомним, днем 27 мая в парке Глобы в Днепре женщина ходила и поджигала тополиный пух.

Популярные статьи сейчас

Отдать россии кусок Украины: Зеленский поставил на место сторонников "уступок путину"

В Генштабе сообщили, что сейчас происходит на границе с беларусью и на востоке: "Враг вел штурмовые действия..."

"Нож в спину рф": Китай закрывает воздушное пространство для самолетов россии, первые подробности

До сих пор работает на рф: против известной украинской телеведущей выдвинули серьезные обвинения

"Я дико соскучился": Дантес после развода с Дорофеевой признался в любви известной красотке
Показать еще

Прохожие сделали ей замечание и заставили его тушить.

Но огонь быстро распространился на большую площадь. В результате, пожар пришлось тушить водой из озера.

Напомним, оккупанты двинулись в сторону Кривого Рога: в Генштабе сообщили, чем закончился штурм.

Также сообщалось о дефиците соли в Днепре: жителям рассказали, когда ситуация придет в норму и что будет с ценами.

Кроме того, в Днепре массово отключают свет нарушителям: почти тысячи жалоб.